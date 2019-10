EdF : Mbappé reviens, Mbappé reviens (vite) parmi les tiens !

Dans : Equipe de France.

C’est une évidence, l’équipe de France a manqué de justesse dans la finition contre la Turquie, les Bleus de Didier Deschamps ayant eu plusieurs occasions de tuer le suspense et de s’assurer la victoire, et donc la qualification pour l’Euro 2020. Mais il est évident que les Tricolores devraient rapidement finir le travail, puisqu’ils ont deux matchs encore à disputer, le 14 novembre contre la Moldavie et le 17 novembre en Albanie, afin d’obtenir leur ticket pour le tournoi continental de l’an prochain. Et pour ces deux rencontres décisives, Didier Deschamps va pouvoir compter sur Kylian Mbappé, revenu à 100%. Car pour Pierre Ménès c’est une évidence, il y a une équipe de France avec Kylian Mbappé et une sans l’attaquant français du PSG.

Sur son blog, Pierre Ménès est froidement réaliste. « L’EdF a deux matchs assez faciles pour terminer et pourra espérer récupérer Kanté, Pogba et surtout Mbappé. Mbappé dont l’absence s’est cruellement fait sentir lors de ces deux matchs », constate le consultant de Canal+, qui n’a jamais masqué qu’il était fan du Champion du monde du Paris Saint-Germain. Et il est vrai que les deux récentes sorties contre l’Islande et la Turquie plaident en sa faveur concernant Kylian Mbappé.