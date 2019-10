EdF : Mbappé raconte l’appel qui a tout changé avec Deschamps

Dans : Equipe de France.

Toujours gêné par sa blessure à la cuisse, Kylian Mbappé avait déclaré forfait pour le match de Ligue 1 contre Angers (4-0) avant la trêve.

Pour le Paris Saint-Germain, il était clair que son attaquant ne pourrait pas jouer pendant le rassemblement de l’équipe de France. D’ailleurs, le joueur lui-même a fini par se déclarer indisponible. Mais on notera que l’international tricolore a participé au premier entraînement des Bleus pour se tester. Preuve que Mbappé était prêt à prendre des risques pour Didier Deschamps, le sélectionneur qu’il apprécie énormément. Surtout depuis que le coach l’avait convoqué à l’été 2017 malgré sa mise à l’écart à Monaco avant son prêt au PSG.

« Je pense notamment au fait qu'il m'ait sélectionné alors que je ne jouais plus. Pour un joueur, vous ne savez pas ce que c'est. C'est un signal... fort ! Extrêmement fort ! C'est une marque de confiance qui vaut tout l'argent du monde, a confié l’attaquant dans le documentaire de TF1 "Didier face à Deschamps". On se dit que le sélectionneur vous fait confiance et croit en vous. Et une fois qu'il avait fait ça, je crois que je pouvais mourir pour lui sur le terrain, jusqu'à maintenant. » Alors imaginez ce que ressent Olivier Giroud pour le technicien…