EdF : Mbappé ou Sissoko, Deschamps revient à la raison

Dans : Equipe de France.

Pour le match crucial face à la Bulgarie ce samedi, l’équipe de France ne sera pas forcément dans sa meilleure configuration. Au moins quatre titulaires ne sont pas en état, puisque ni Benjamin Mendy, ni son remplaçant Layvin Kurzawa, ni Laurent Koscielny, ni Paul Pogba et ni Ousmane Dembélé ne pourront aider les Bleus à aller chercher leur billet pour la Coupe du monde 2018. Un rendez-vous pourtant crucial car la Bulgarie est invaincue à domicile dans ces éliminatoires, et tout autre résultat qu’une victoire exposerait sérieusement les Bleus à une place de barragiste très risquée.

Pour le match à Sofia, l’équipe type se dessine, mais Didier Deschamps avait encore une hésitation majeure sur le joueur qui occuperait le couloir droit, pas toujours à tendance si offensive que cela. Le musculeux Moussa Sissoko, qui a toujours répondu présent en Bleu et bloque parfaitement le côté, ou le jeune et talentueux Kylian Mbappé, beaucoup plus offensif, ce qui n’est pas toujours la tasse de thé du sélectionneur. Selon Le Parisien, le choix a toutefois été fait en faveur du joueur du PSG, qui a débuté à chaque fois les matchs d’entrainement dans l’équipe des titulaires. De l’autre côté, c’est Dimitri Payet qui s’occupera de l’animation à gauche, avec Griezmann et Giroud devant pour la reconduction d’un 4-2-3-1 de plus en plus en souvent utilisé.

La compo probable des Bleus en Bulgarie : Lloris – Sidibé, Varane, Umtiti, Digne – Kanté, Matuidi – Payet, Griezmann, Mbappé - Giroud