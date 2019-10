EdF : Mbappé et Hernandez s'entraînent avec l'équipe de France

Dans : Equipe de France, PSG.

Arrivés en début d'après-midi à Clairefontaine, Kylian Mbappé et Lucas Hernandez sont visiblement aptes à jouer avec l'équipe de France. Alors que l'on pensait que l'attaquant du Paris Saint-Germain et son coéquipier défenseur international du Bayern Munich venaient pour passer un examen médical et repartir, les deux joueurs sont finalement bien présents pour l’entraînement prévu ce lundi en fin d’après-midi. Pourtant, Thomas Tuchel avait confié samedi, en marge de PSG-Angers qu’il espérait que Didier Deschamps allait laisser au repos son attaquant, lequel était encore en phase de reprise. De son côté, le Bayern Munich avait été très incisif en réclamant au sélectionneur national qu’il oublie Lucas Hernandez pour ces deux matchs face à l’Islande et la Turquie.

En conférence de presse ce lundi, le coach des champions du monde avait indiqué qu’il comprenait le PSG et le Bayern Munich car il avait été lui-même entraîneur, mais qu’il faisait ses choix dans l’intérêt de l’équipe de France. Et à priori, Kylian Mbappé et Lucas Hernandez sont deux joueurs sur lesquels Didier Deschamps compte pour les deux prochaines rencontres qualificatives pour l'Euro 2020.