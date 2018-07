EdF : Mbappé est hors-norme, cet aveu de Deschamps le prouve

Dans : Equipe de France, PSG, Mondial 2018.

Interrogé sur le cas de Kylian Mbappé, Didier Deschamps n'a pas hésité à dire le fond de sa pensée tout en dévoilant un trait de personnalité de son jeune joueur.

« Je ne veux pas simplement être de passage dans le foot : être champion du monde, c'est un message. Je veux faire encore mieux ». Quelques minutes après avoir remporté la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France face à la Croatie en finale (4-2), Kylian Mbappé faisait preuve d'une très grande ambition pour la suite de sa carrière, alors qu'il venait de remporter le Graal. Preuve que l'attaquant du Paris Saint-Germain n'est pas fait du même bois que les autres joueurs. À 19 ans, et après deux saisons pleines sur la scène nationale et internationale, le natif de Bondy est déjà en course pour remporter le Ballon d'Or, contre Varane ou Griezmann. Une précocité qui impressionne encore Didier Deschamps.

« Mbappé ? Kylian, il n’a que 19 ans, on va dire qu’il a le temps. Mais il y a aussi ce qu’il réalise... Être aussi important et efficace à 19 ans, ça le classe hors-norme. C’est quelqu’un d’intelligent. L’une des plus belles phrases qu’il ait dites pendant cette Coupe du Monde, c’est : "Je ne peux pas être le porte-parole de cette équipe". Avec toute sa qualité, il savait qu’il n’avait pas la légitimité par rapport à d’autres », a avoué, dans les colonnes de L’Equipe, le sélectionneur des Bleus, qui rappelle pourquoi Mbappé a décidé de se couper des médias après le premier match contre l'Australie, pour mieux se concentrer sur son jeu. Une attitude qui a visiblement touché Didier Deschamps.