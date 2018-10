EdF : Mbappé est Français et Deschamps adore cela !

Dans : Equipe de France, PSG.

Présent ce lundi en conférence de presse, avant les deux matches que l'équipe de France doit jouer contre l'Islande jeudi, puis contre l'Allemagne mardi prochain, Didier Deschamps a évoqué le cas de Kylian Mbappé qui a rejoint les Bleus après son quadruplé de dimanche soir avec le Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais. Pour le sélectionneur national, les Tricolores et le football français ne peuvent que se féliciter de pouvoir compter sur un tel phénomène.

Didier Deschamps, qui en a vu d'autres dans sa longue carrière de joueur et d'entraîneur, ne cache pas son admiration. « Marquer quatre buts dans une affiche comme cela, ce n’est pas quelque chose de fréquent. Mais comme Kylian est perfectionniste et veut toujours faire mieux, il en demande encore plus. Mais là on parle de mieux faire au très haut niveau. Il fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce qu'il est capable de faire, même s'il est jeune, c’est en dehors des normes, il est hors-catégorie. J'ai le privilège qu'il soit français et qu’il soit avec nous. Il ne fait pas les choses simplement, ça a toujours été en accéléré. C'est Kylian. Il y a beaucoup de Kylian, mais lui c’est Kylian Mbappé. C’est prodigieux ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire », a confié le sélectionneur des Champions du Monde