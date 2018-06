EdF : Mbappé contesté en interne chez les Bleus ?

Dans : Equipe de France, PSG.

On attend toujours énormément de Kylian Mbappé, le talent du jeune attaquant tricolore étant indéniable. Alors forcément, quand le joueur du Paris Saint-Germain n'est pas au niveau attendu, comme cela a été le cas samedi face à l'Australie, le retour de bâton peut faire mal et même très mal. Salement noté pour sa prestation, Kylian Mbappé doit avoir les oreilles qui sifflent ce dimanche. Car en plus de vives critiques externes, l'ancien monégasque commencerait également à un peu agacer au sein même du groupe de l'équipe de France.

C'est du moins ce qu'explique Le Parisien. « En interne, Mbappé est dans le collimateur de certains cadres, jugeant qu’il porte trop le ballon, qu’il doit simplifier son jeu. Sa présence dans le onze n’est plus taboue, bien que personne ne remette en cause son talent », affirme le quotidien francilien. Pas encore de quoi remettre en cause les choix de Didier Deschamps, mais il est évident que Kylian Mbappé va vite devoir remettre les pendules à l'heure afin de passer une suite de Mondial plus tranquille. Le joueur du PSG en a les moyens, à lui de le démontrer.