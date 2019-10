EdF : Mbappé absent, Deschamps essaye de ne pas paniquer

Dans : Equipe de France, PSG, Foot Europeen.

Ce vendredi, l’équipe de France jouera un match décisif en vue de l’Euro 2020 du côté de l’Islande.

Pour cette rencontre entre le deuxième et le troisième du Groupe H des qualifications pour le prochain championnat d’Europe, Didier Deschamps devra faire face à plusieurs absences. Alors que Kylian Mbappé est retourné dans son club du PSG, à cause d’une gêne à la cuisse gauche, le sélectionneur des Bleus ne pourra pas non plus compter sur deux autres titulaires : Lloris dans le but et Pogba au milieu. Deux absences compensables, pas comme celle de l’attaquant de Paris.

« Les absents ? Ce sont des joueurs très importants sur le terrain et dans le groupe. Lloris est le capitaine, Paul est un leader expressif. Kylian est plus un leader technique. Mais il y a Blaise, Raphaël, Olivier, Steve, qui ont du vécu, une expérience. Il y a beaucoup de blessés. Mais je fais pleinement confiance aux joueurs qui sont là pour prendre le relais. L’absence de Mbappé ? Si vous avez un clone, je veux bien. Mais Kylian c'est Kylian. Il n'y a pas d'équivalent. On ne l'avait pas lors du dernier rassemblement. Il a cette capacité à faire la différence tout seul. On va penser à une association de joueur avec des caractéristiques différentes », a expliqué, en conférence de presse, DD, qui dispose tout de même de plusieurs solutions de repli, et notamment avec un Coman en grande forme.