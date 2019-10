PSG : Mbappé a rechuté, Deschamps refuse de lâcher l’affaire

Dans : Equipe de France, PSG.

De retour de blessure le week-end dernier, Kylian Mbappé avait donné des signes encourageants à Bordeaux.

L’attaquant du Paris Saint-Germain avait disputé la dernière demi-heure avec une passe décisive pour Neymar à la clé. Mais trois jours plus tard, toujours avec le même temps de jeu, l’international tricolore a de nouveau ressenti une douleur à cette cuisse gauche touchée en août. Résultat, L’Equipe estime que Mbappé a « de fortes chances » de rater la venue d’Angers samedi, puis le rassemblement de l’équipe de France à partir de la semaine prochaine. Probablement au courant de la situation, Didier Deschamps l’a quand même convoqué, mais avec une certaine crainte.

« Il doit se sentir bien ! Il a eu sa première blessure importante musculaire. Donc le plus dur est derrière lui. Après il y a ses propres sensations et c’est normal après une première grosse blessure de ne pas avoir l’habitude de la gérer, a commenté le sélectionneur des Bleus. Il y a aussi de l’appréhension, ce côté peut être important. Je ne suis pas dans la configuration où je dois enchaîner et je ne suis pas là pour prendre des risques par respect pour Kylian et le club. Même si nos deux matchs sont très importants face à deux adversaires directs (Islande et Turquie). »

« On verra cette semaine »

« Donc déjà on va voir ce week-end ce qu’il va se passer avec son club, et après on a une petite semaine avant le premier match pour voir sa condition athlétique. Aujourd’hui par rapport à ce qu’il a fait, à savoir enchaîner deux bouts de matchs, jouer deux fois en trois jours 90 minutes ne semble pas évident même si c’est un jeune joueur. (…) Je n’ai pas de certitude, lui non plus. Donc on verra cette semaine », a annoncé le coach français, qui n’abandonne pas l’idée d’accueillir Mbappé lundi à Clairefontaine.