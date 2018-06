EdF : Mandanda va jouer contre le Danemark !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, OM.

Face au Danemark mardi, Didier Deschamps devrait procéder à une grosse revue d’effectif. Et pour cause, la mise en place effectuée ce dimanche à l’entraînement des Bleus montre que le sélectionneur tricolore devrait procéder à six changements par rapport au match contre le Pérou (1-0).

Mandanda, Sidibé, Kimpembe, Nzonzi, Lemar et Dembélé devraient numériquement remplacer Lloris, Pavard, Umtiti, Pogba, Matuidi et Mbappé. En revanche, le système (4-2-3-1) ne devrait plus bouger pour ce choc face au Danemark. Pour rappel, il faudra au minimum un nul aux Bleus pour assurer la première place.

Le onze probable des Bleus contre le Danemark : Mandanda – Sidibé, Varane, Kimpembe, Hernandez – Nzonzi, Kanté – Dembélé, Griezmann, Lemar – Giroud.