EdF : Maintenant, Riolo veut le titre mondial pour la France

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Les critiques s’estompent au sujet de l’équipe de France à mesure que les tours passent. La solide victoire face à l’Uruguay a fait basculer le bilan de Didier Deschamps, qui est désormais dans le positif. Pour Daniel Riolo, l’objectif est atteint mais bien évidemment, il faut tenter de voir plus loin, et pourquoi pas aller au bout de cette aventure.

« Etre en demi-finales, déjà en soit c’est quand même pas mal d’arriver dans le dernier carré. Et si jamais on devait perdre contre le Brésil, il n’y aurait rien de déshonorant. Si on doit juger la Coupe du monde maintenant, si elle est déjà réussie, je pense que c’est déjà bien, pour une équipe, une grande nation, de se retrouver là ce n’est jamais secondaire. C’est déjà satisfaisant, mais maintenant la perf, c’est d’aller au bout, de gagner », a demandé le polémiste de RMC, persuadé que le groupe tricolore possède les moyens de viser encore plus haut que la demi-finale déjà en poche.