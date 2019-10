EdF : Maignan remplace Lloris en équipe de France

Dans : Equipe de France, LOSC.

Même si des rumeurs affirment que la blessure au coude d'Hugo Lloris pourrait être moins grave qu'initialement prévue, le gardien de but de Tottenham est d'ores et déjà forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France contre l'Islande et la Turquie. « Hugo Lloris, blessé ce samedi avec Tottenham, ne pourra pas participer aux deux prochains matches des Bleus. Il est remplacé par le Lillois Mike Maignan », a indiqué la Fédération Française de Football. Didier Deschamps a donc décidé de miser encore une fois sur le gardien de Lille, même si à priori ce sera Steve Mandanda qui sera titulaire, le sélectionneur national ayant précisé jeudi que le portier de l'OM était le numéro d'Hugo Lloris.