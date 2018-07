EdF : Lundi 17h00, les Bleus donnent rendez-vous sur les Champs-Elysées

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Après leur sacre lors de la Coupe du Monde 2018, contre la Croatie en finale à Moscou ce dimanche après-midi (4-2), les Bleus vont ramener le trophée sur le sol tricolore. Suite à une probable nuit de folie, l'équipe de France effectuera son retour sur Paris lundi... avant de communier et de partager leur joie avec le public. Et le rendez-vous marquant que tout le pays bleu-blanc-rouge attendait depuis 20 ans aura lieu à 17 heures sur les Champs-Elysées ! C'est la préfecture de police qui vient d'officialiser cette future communion entre les nouveaux champions du Monde et leurs compatriotes heureux.