EdF : Lloris reste le N°1, Deschamps s'explique

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Compte tenu de la fin de saison un peu moins réussie par Hugo Lloris avec Tottenham, et deux prestations pas totalement convaincantes avec les Bleus contre l'Italie et les USA, le cas Hugo Lloris est revenu à la surface à quelques jours du début de la Coupe du Monde pour la France. Mais ce lundi, Didier Deschamps a totalement balayé l'idée de changer la hiérarchie des gardiens de but en équipe de France.

Et le sélectionneur national n'a eu aucun mal à justifier son choix. « Je ne vais pas commenter les critiques. Evidemment que je parle avec Hugo, comme il le fait avec Franck Raviot son entraîneur spécifique. On a eu des échanges, on a discuté. Gardien, c’est un poste spécifique, ingrat. Evidemment, il sait bien que sur ces deux situations, surtout la dernière à Nice, cela va très vite, celui contre les Etats-Unis oui il peut mieux faire sur ce genre de situation (...) Quand il y a des situations et des buts où on peut estimer que sa responsabilité est engagée, c'est un peu plus pointé du doigt, alors que les autres joueurs peuvent faire des erreurs, ça reste une péripétie. Hugo a de l'expérience, il en a vu d'autres aussi. Ça peut arriver à tout moment, et il vaut mieux que ça arrive avant que pendant la Coupe du monde d’ailleurs », a très clairement expliqué Didier Deschamps, mettant ainsi un terme au débat.