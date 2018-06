EdF : Lloris répond aux rageux qui l'attaquent sans cesse

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Les critiques tombent à un rythme régulier sur Hugo Lloris, certains étant persuadés que le capitaine et gardien de but de l'équipe de France n'est plus l'homme qu'il faut dans les cages tricolores. Mais pour Hugo Lloris, tout cela n'a strictement aucun intérêt, cette polémique n'existant pas réellement dans l'esprit de Didier Deschamps. Dans Le Progrès, le portier de Tottenham et des Bleus calme d'un seul coup ceux qui voudraient que le sélectionneur national fasse un choix radical pour ce Mondial en Russie.

« Je ne pense pas avoir été moins décisif cette saison, j’ai peut-être commis plus d’erreurs et on retient cela plutôt que de mettre en avant le nombre de matches où il y a eu un vrai impact. Mais ce n’est pas un souci, au vu de mon expérience. La Coupe du monde est dans un coin de ma tête depuis un moment et je sais quand ça démarre. J’ai toujours eu un jeu à risques, mais ce qui compte c’est mon ressenti, celui du sélectionneur et de mes coéquipiers. Celui qui ne sort pas de sa surface, ne ratera pas son intervention, celui qui reste sur sa ligne, ne ratera pas sortie aérienne, celui qui dégage de longs ballons, ne fera pas d’erreurs avec ses pieds. Il y a eu un peu de malchance aussi, et on oublie que sur les grands rendez-vous, et même sur la fin de la saison quand il a fallu aller chercher la 3e place avec Tottenham, j’ai été présent. Mais je ne veux pas chercher à tout justifier », a confié, dans le quotidien régional, un Hugo Lloris, qui visiblement ne se prend pas la tête avec ce qui se dit de lui sur les réseaux sociaux et dans certains médias.