EdF : Lloris essaye encore de comprendre ce but incroyable

Impossible de lui en vouloir après une telle Coupe du monde, mais tous les fans de l’équipe de France ont du pester en même temps contre Hugo Lloris lors de la finale face à la Croatie. Alors que les Bleus se dirigeaient vers une victoire tranquille sur le score de 4-1, le portier tricolore a réalisé une incroyable bourde sur une passe en retrait, offrant un but à Mario Mandzukic pour réduire le score à 4-2. Si cela n’a pas porté à conséquence, et qu’il est impossible d’en vouloir au gardien de Tottenham qui a été impeccable pendant toute l’épreuve, ce dernier a bien voulu évoquer cette erreur dans un entretien à L’Equipe.

« À 4-1, on a commencé à faire des passes vers l'arrière et, sur cette action, il me semble que j'ai deux ou trois moments... (Il hésite.) Je ne sais pas comment expliquer : les prises de décision viennent à une vitesse incroyable, en général et, là, sur cette action, il y a deux ou trois moments où je peux prendre une décision et où je ne le fais pas. Au final, j'ai subi l'action. Mais ça reste anecdotique, heureusement », a soufflé un Hugo Lloris qui avoue que cet été, la redescente sur terre a été difficile pour lui, qui a clairement atteint le sommet de sa carrière en Russie.