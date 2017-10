EdF : Lizarazu émet un gros doute avant France-Biélorussie

Dans : Equipe de France.

Samedi soir, l’Equipe de France a décroché un succès très important dans la course à la qualification pour le Mondial 2018 sur la pelouse des Bulgares (0-1).

Pour cette rencontre décisive, Didier Deschamps avait surpris son monde en laissant deux de ses cadres sur le banc, à savoir Dimitri Payet et Olivier Giroud. En effet, le sélectionneur national a aligné un trio composé de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette à Sofia. Un trio offensif qui n’a pas franchement fonctionné. Avant le match crucial face à la Biélorussie, Bixente Lizarazu dresse le bilan du secteur offensif des Bleus.

« Ils se sont marchés dessus, ils ont fait les mêmes appels, aucun n'a pris les côtés, ils sont tous rentrés dans l'axe... Tu ne peux pas te contenter de ça quand tu as trois très bons joueurs comme eux. Ces trois-là ont joué dans un registre identique, on aimerait que Griezmann joue plus en meneur, que Mbappé prenne plus la profondeur... C'est là que Giroud apporte quelque chose à cette équipe de France. Il a un profil différent, il donne de la lisibilité à cette équipe » a confié le consultant de TF1. Reste désormais à savoir quels seront les choix de Didier Deschamps au Stade de France, où trois éléments offensifs remplaçants en Bulgarie postuleront à une place de titulaire : Thomas Lemar, Dimitri Payet et Olivier Giroud.