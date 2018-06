EdF : Les Bleus vont en Russie sans lui, il reste classe

Dans : Equipe de France, PSG.

Si certains suppléants ou joueurs non appelés chez les Bleus l’ont eu très mauvaise, Layvin Kurzawa a eu le mérite d’avoir un mot gentil pour ses compatriotes au moment où les Bleus s’envolent vers la Russie. Visiblement lui aussi en partance, probablement en vacances, le défenseur du PSG, qui a payé sa mauvaise saison et n’a pas été retenu pour le Mondial, a souhaité bonne chance à l’équipe de France pour la Coupe du monde. Le tout avec un petit message chambreur et bon enfant. On attend désormais celui d’Adrien Rabiot…