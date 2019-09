EdF : Les Bleus sont en grand danger, Ménès alerte Deschamps

Dans : Equipe de France.

Confrontée à de nombreuses absences, l’équipe de France n’aura pas le droit à l’erreur face à l’Albanie puis Andorre.

Suivis de près par la Turquie et l’Islande, les Bleus n’ont aucune marge dans leur groupe des éliminatoires de l’Euro 2020. A l’image de tous les supporters tricolores, Pierre Ménès attend donc deux victoires dans ce rassemblement, mais pas seulement. En effet, le consultant aimerait découvrir des champions du monde plus séduisants, et surtout moins prévisibles pour leurs adversaires.

« L’impératif reste de prendre six points, mais ce serait bien aussi de voir du jeu, a commenté le spécialiste sur son blog. Je ne désespère pas - même si je sais que ce n’est pas du tout dans l’ADN de DD - de voir les Bleus jouer plus offensif. Aujourd’hui, tout le monde sait comment joue l’équipe de France, tout le monde sait que c’est une équipe prudente, qui ne se livre pas. Quand les adversaires ont un certain niveau, ils arrivent plus facilement à nous mettre la pression. »

La confirmation toujours attendue

« Ces deux matchs ne sont pas captivants, loin s’en faut - c’est d’ailleurs très curieux de voir que beaucoup d’entre vous s’ennuient pendant ces trêves internationales -, mais ce sont des matchs importants, a souligné Pierre Ménès. Parce qu’être champion du monde, c’est bien, mais confirmer, c’est encore mieux. » Notamment privés du milieu Paul Pogba et de l’attaquant Kylian Mbappé blessés, les hommes de Didier Deschamps manqueront forcément de créativité. Encore plus que d’habitude…