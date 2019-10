EdF : Les Bleus ou Dupont de Ligonnès, Daniel Riolo frappe fort !

Dans : Equipe de France.

La France n’a pas livré un match éblouissant vendredi soir en Islande, mais les Bleus ont gagné (0-1) et c’est bien là l’essentiel dans la course à l’Euro 2020. Mais forcément, ce samedi le débat est relancé sur la qualité du jeu pratiqué par les champions du monde de Didier Deschamps. Mais pour Daniel Riolo, ces discussions n’ont plus lieu d’être puisque le grand public adore la victoire plus que tout et qu’il est inutile de faire changer cela, quitte à subir quelques purges sans nom.

« A la place de Didier Deschamps, et comme tu n’as jamais joué autrement, toute ta vie a été construite sportivement de cette façon, si tu te plantes à l’Euro, comme tu as gagné la Coupe du monde, ton échec sera relativisé. Tu resteras un homme de succès et ta carrière elle sera extrêmement positive. Après, les débats sur le jeu, le beau jeu, ça reste pour nous ça, pour le grand public c’est du bidon. En France, on est 1 à 2 millions à aimer le foot et à parler de jeu, mais l’équipe de France elle fait des audiences à 15 millions pendant le Mondial ou l’Euro, donc il y a 13 millions de personnes qui n’ont rien à cirer de nos débats et de nos analyses. L’équipe de France appartient au patrimoine, et les gens se moquent de savoir comment ça joue. Moi je le sais car j’ai voulu faire comme cela jusqu’à la Coupe du Monde et je me suis planté. Il faut accepter de se faire chier, mais c’est comme ça. Moi en même temps que l'équipe de France j'ai regardé l'histoire Dupont de Ligonnès », a confié, sur RMC, un Daniel Riolo qui n’est plus décidé à s’attaquer au style de l’équipe de France, conscient que seule la victoire est belle pour les supporters tricolores.