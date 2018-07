EdF : Les Bleus champions du monde grâce à Fekir ? A l'ASSE on applaudit

Dans : Equipe de France, OL, ASSE.

L'équipe de France fait des miracles en Russie et c'est notamment le cas en réconciliant les fans des clubs les plus opposés en Ligue 1. Interrogé par Radio Scoop, des supporters de l'AS Saint-Etienne avouent que même si c'est Nabil Fekir qui marque le but victorieux des Bleus pour la quête du titre mondial ils seront très heureux. Car la sélection tricolore est au-dessus de tout, notamment des rancoeurs du derby.

« Même si c'est grâce à un but de Nabil Fekir. Tout ce qui permettrait aux Bleus d'être champions du monde me rendrait heureux. J’ai du mal à digérer ce qu'il a fait pendant le derby, lorsqu'il a avait brandi son maillot devant la tribune. Mais bon, c'est l'équipe de France, on oublie... un peu. En fait, ce qui compte le plus, c'est que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde et qu'on fasse la fête », ont confié des supporters de l’ASSE à notre confrère de la radio régionale. Au point de porter un maillot des Bleus floqué du nom du capitaine de l'OL ?