EdF : Lemar et Kimpembe titulaires contre le Danemark ?

Si aucune mise en place tactique n’a encore été effectuée en vue du match contre le Danemark mardi, le onze de départ qui sera aligné par Didier Deschamps se précise selon L’Equipe. Dans ses colonnes ce dimanche, le quotidien national explique que le sélectionneur tricolore devrait procéder à plusieurs changements. En raison de leurs cartons jaunes, Blaise Matuidi et Paul Pogba seront préservés en vue du 8e de finale et ainsi céder leur place à Thomas Lemar et à Corentin Tolisso.

En défense, Samuel Umtiti sera certainement préservé. Pour le remplacer, Adil Rami et Presnel Kimpembe postulent. Mais à en croire L’Equipe, la logique voudrait que le défenseur du PSG, gaucher comme celui du Barça, soit associé à Raphaël Varane en défense. Par ailleurs, Djibril Sidibé pourrait débuter à la place de Benjamin Pavard. Enfin, Kylian Mbappé a des chances de souffler, ce qui arrangerait alors Ousmane Dembélé. Une mise en place tactique est attendue ce dimanche après-midi à Istra…

Le onze probable selon L’Equipe : Lloris – Sidibé, Varane, Kimpembe, Hernandez – Kanté, Tolisso – Dembélé, Griezmann, Lemar – Giroud.