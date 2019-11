EdF : Le meilleur joueur français, c'est Giroud pour Pierre Ménès

Dans : Equipe de France.

Eternel débat qui avait déjà lieu quand Olivier Giroud avait du temps de jeu avec Arsenal, la présence de l’attaquant français dans le onze de départ de Didier Deschamps interpelle toujours.

Mais encore une fois, le joueur de Chelsea s’est mis en évidence, en étant impliqué dans beaucoup d’occasions, et notamment sur les deux buts, dont le dernier qu’il a marqué sur pénalty. Certes, il n’y a pas de quoi crier au génie sur cette rencontre, mais étant donné la prestation des autres tricolores, Giroud n’a clairement pas dénoté. Et sur le plan physique, l’ancien de Montpellier a même épaté Pierre Ménès qui ne trouve rien à redire à son état d’esprit et sa capacité à tenir 90 minutes même sans aucun temps de jeu avec son club.



« Il a eu des occases dans ce match. Plusieurs fois servi au premier poteau, il a plongé et a souvent manqué de réussite dans ces tentatives. Il est influent sur le premier but puisque c’est lui qui gêne le gardien moldave. Faute ou pas ? Selon l’expression consacrée, « en Angleterre ça ne se siffle pas ». Et comme il joue en Angleterre… A part ça, il a marqué son 39e but avec les Bleus sur ce penalty transformé avec beaucoup de sang-froid. Honnêtement, pour un mec qui ne joue jamais, même au niveau physique ce n’était vraiment pas mal… », a livré Pierre Ménès, qui a donné au buteur des Bleus la note de 6/10, soit la meilleure de l’équipe avec Raphaël Varane.