EdF : Le Graët stoppe Benzema, il dit bravo

Dans : Equipe de France.

Ce week-end, Noël Le Graët a officiellement communiqué au sujet de la situation de Karim Benzema. Le président de la FFF a notamment indiqué que l’aventure du buteur madrilène en Equipe de France était terminée.

Une communication qui divise les observateurs de l’Equipe de France, mais qui est tout simplement parfaite aux yeux de Willy Sagnol. En effet, sur l’antenne de RMC Sport, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France espoirs a indiqué que la communication de Noël Le Graët au sujet de Karim Benzema avait le mérite de clarifier la situation, et surtout de protéger Didier Deschamps, au moment où les médias espagnols ont relancé le débat et alors que l’Euro 2020 approche.

« Je fais partie des gens qui pensent que l’équipe de France serait meilleure avec Karim Benzema. C’est le meilleur attaquant français et peut-être qu'à l’Euro 2016, si on avait eu Benzema, on aurait été champions (…) On peut être d’accord ou pas sur le fait que Karim Benzema revienne ou non en équipe de France. Mais sur la méthodologie et la communication de Le Graët par rapport à ça, je dis que dans le timing et pour protéger son sélectionneur, c’est très bien fait. On ne pose même plus la question à Didier Deschamps du coup, il est tranquille. La qualité des grands dirigeants, c’est de mettre leurs employés dans les meilleures conditions possibles pour travailler. En faisant cela, il met Deschamps dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Même si je préférerais encore une équipe de France avec Benzema » a indiqué Willy Sagnol, pour qui la France serait meilleure avec Benzema, mais pour qui Noël Le Graët est parfait dans sa gestion du dossier.