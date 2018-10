EdF : Le Graët promet de régler le cas Rabiot avant 2019 !

Dans : Equipe de France, PSG.

Sur l'antenne de RTL ce mardi, Noël Le Graët a été invité à clarifier la situation avec Adrien Rabiot, non-retenu par Didier Deschamps jeudi dernier.

Pour rappel, Didier Deschamps avait expliqué la semaine dernière que c’était au président de la Fédération Française de Football de régler ce dossier. C’est ce que le Breton fera dans les prochaines semaines en rencontrant directement le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, a-t-il confirmé sur l’antenne de la radio. « Je veux le recevoir en fin d'année pour voir son état d'esprit. Il peut parfaitement déclarer "moi l'équipe de France, j'en ai plus tellement envie" ou bien "je suis disponible" et là, Didier décidera » a confié Noël Le Graët, pas plus pressé que cela de rencontrer celui qui avait expliqué avant la Coupe du monde qu’il refusait de se tenir à disposition de l’Equipe de France, alors qu’il faisait pourtant partie des réservistes de Didier Deschamps.