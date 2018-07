Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Après la demi-finale de Coupe du monde remportée face à la Belgique (1-0) mardi, plusieurs joueurs de l’équipe de France sont encensés.

Hugo Lloris, Raphaël Varane, N’Golo Kanté… Tous ont permis aux Bleus de garder leur cage inviolée contre les Diables Rouges. Au vu de la physionomie du match, le secteur offensif a évidemment moins brillé, à l’exception de Kylian Mbappé, qui a encore régalé malgré la pression et le contexte. Cela valait bien un excellent 8/10 de la part de Pierre Ménès, son plus grand admirateur.

« Il a donné le ton sur son premier ballon, lorsqu’il dribble deux Belges et fait un déboulé de 40 mètres côté droit. Il donne une balle de but à Pavard et une autre à Giroud, avec un geste technique absolument insensé. C’est insensé de faire "roulette-talonnade" en demi-finale de Coupe du Monde, à 1-0, s'est étonné le consultant sur son blog Canal+. C’est un geste de génie mais aussi d’inconscient. Tout ce qu’il est. »

Le génial Mbappé

« Il faut quand même se rendre compte que ça ne fait qu’un an et demi que ce gamin est dans le foot pro et que dans ce laps de temps, il a remporté deux titres de champion de France, a joué une demie de Ligue des Champions et s’apprête à disputer une finale de Coupe du Monde. C’est un génie », a lâché Ménès, qui attend de voir Mbappé exaucer le souhait de millions de Français dimanche.