EdF : Le désert derrière Pavard, c'est inquiétant ?

Championne du monde, l’équipe de France a pourtant des faiblesses criantes dans son effectif.

Avec les blessures, la défense inspire beaucoup moins le respect que pendant la Coupe du monde 2018. Lucas Hernandez est sur une jambe à gauche, et Lucas Digne parvient à tirer son épingle du jeu tandis que Benjamin Mendy, Ferland Mendy ou Layvin Kurzawa connaissent des fortunes diverses. A droite, c’est vraiment le désert derrière Benjamin Pavard. Léo Dubois avait réussi à sa saisir sa chance, mais sa blessure dans le derby a forcément Didier Deschamps à rappeler Djibril Sidibé.

L’ancien monégasque a 30 minutes dans les jambes avec Everton cette saison, sans parler de son exercice précédent très difficile avec Monaco. Il faut dire qu’il n’y a quasiment aucun candidat, note L’Equipe. Les jeunes Kelvin Amian et Sofiane Alakouch ne sont pas encore prêts pour le plus haut niveau, tandis que les plus expérimentés Ruben Aguilar ou Sébastien Corchia n’ont pas convaincu le sélectionneur. Un véritable déficit à ce poste assez particulier, et qui ne peut pas être compensé facilement.