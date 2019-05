EdF : Lacazette blacklisté par Deschamps ?

Dans : Equipe de France, Premier League.

C’est ce mardi que Didier Deschamps va annoncer sa dernière liste de la saison, pour les trois matchs à venir du mois de juin. Un programme assez chargé pour cette période de l’année, avec un amical face à la Bolivie, et deux matchs éliminatoires à l’Euro 2020 contre la Turquie et Andorre. Il faudra donc jongler avec les absents et les méformes, et cela pourrait donner quelques surprises. Clément Lenglet est très attendu après les indisponibilités de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Au milieu, Moussa Sissoko revit avec Tottenham et se verra récompensé.

Mais en attaque, un autre joueur en forme ne pourra pas avoir cette chance. En effet, selon Le Parisien, le sélectionneur national n’a toujours pas prévu de sélectionner Alexandre Lacazette, alors qu’Ousmane Dembélé est blessé, et que des joueurs comme Anthony Martial finissent la saison difficilement. Néanmoins, l’attaquant d’Arsenal n’a, si cela devait se confirmer, toujours pas les faveurs de « DD ».