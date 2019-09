EdF : La vie sans Mbappé ? Pas grave, il y a Giroud

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, PSG.

En ce mois de septembre, pour sa rentrée internationale, l’équipe de France doit faire sans Kylian Mbappé.

Blessé à la cuisse gauche depuis deux semaines, l’attaquant de 20 ans n’a donc pas été sélectionné par Didier Deschamps. Une absence inédite depuis ses grands débuts chez les Bleus, il y a deux ans et demi. Auteur de 13 buts en 33 sélections, le joueur du Paris Saint-Germain est un titulaire indiscutable sous le maillot tricolore. Par conséquent, DD va devoir innover lors de ce rassemblement, pour affronter l’Albanie (samedi) et Andorre (mardi) en qualifications pour l’Euro 2020. Ce qui signifie donc que l’absence de Mbappé est remarquée, surtout que l’EdF ne dispose pas d’un autre joueur avec les mêmes qualités. Mais la France doit faire avec, comme l’explique Hugo Lloris.

« L’équipe de France sans Mbappé ? Les réponses sont toujours collectives. Lorsqu’il est là, on peut s’appuyer sur sa qualité, sa vitesse, dans le couloir droit ou dans l’axe. La réflexion, c’est de proposer quelque chose avec les joueurs qui seront utilisés. On peut s’appuyer sur des joueurs comme Antoine Griezmann et Olivier Giroud », a lancé, en conférence de presse, le capitaine des Bleus, qui refuse donc d’évoquer une Mbappé-dépendance, alors que l’attaque française devrait être composée de Coman, Griezmann, Lemar et Giroud face à l’Albanie.