EdF : La tactique de Deschamps, un casse-tête pour les Pays-Bas

Dans : Equipe de France.

Pour être certaine de terminer en tête de son groupe, l’équipe de France doit au moins décrocher un match nul aux Pays-Bas vendredi soir.

De leur côté, les Oranje doivent impérativement s’imposer pour espérer une place dans le Final Four de la Ligue des Nations. On pourrait donc penser que les Néerlandais ont l’intention de se jeter à l’attaque. Seulement voilà, la solidité et les qualités de contre des Bleus font trembler Ronald Koeman, qui craint de tomber dans le piège des champions du monde.

« Peut-être que le match sera plus dur que celui à Paris (défaite 2-1), parce que si vous analysez le jeu de l'équipe de France, elle joue de façon très compacte, a prévenu le sélectionneur des Pays-Bas en conférence de presse. C'est l'une de ses grandes qualités et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a gagné le titre mondial. Elle a aussi des individualités de grande qualité. »

Le dilemme de Koeman

« Nous allons essayer d'attaquer mais notre adversaire joue avec une défense très fermée. Nous ne connaissons pas leurs intentions. On sera obligé de rester un peu en défense, a-t-il annoncé. Nous aimerions dominer le match, mais d'un autre côté, une autre des grandes qualités de l'équipe de France, c'est la contre-attaque. Ce sera très difficile. » Voilà ce que l’on appelle avoir le cul entre deux chaises…