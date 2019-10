EdF : La Marseillaise sifflée, Le Graët a la solution !

Dans : Equipe de France.

Lundi soir la France recevra la Turquie au Stade de France et cette rencontre décisive dans la course à l'Euro 2020 se jouera dans une enceinte dionysienne où des milliers de supporters turcs seront présents et tiendront probablement la dragée haute à leurs homologues français. Si officiellement 3.800 supporters ont été recensés par la Fédération de Turquie de Football, d’autres estimations annoncent près de 20.000 fans turcs. Et du côté des autorités, on craint surtout que ce match serve à certains de tribune politique alors que la France et la Turquie s’opposent au sujet de l’intervention des troupes d’Erdogan contre les Kurdes. Et même si des forces de l’ordre seront présentes en force autour du Stade de France, c’est notamment lors des hymnes que l’on craint une grosse bronca pour la Marseillaise.

On se souvient qu’en son temps Jacques Chirac avait quitté la tribune officielle suite à des sifflets des supporters bastiais contre la Marseillaise, mais cette fois Noël Le Graët a décidé d’utiliser une méthode qui risque de faire du bruit. « La musique sera très forte pour couvrir les sifflets. Après, quoi faire de plus ? Quitter la tribune ? Le temps de la quitter et « la Marseillaise » sera finie », explique le président de la Fédération Française de Football, qui estime que toutes les précautions ont été prises afin d’éviter les incidents du France-Turquie de 2009 à Lyon, le match ayant été interrompu quelques minutes suite au comportement des supporters turcs. Pour Noël Le Graët, tout a été fait pour éviter les soucis et il n’y a donc rien à craindre. Sauf pour les tympans des supporters des deux équipes présents au Stade de France.