EdF : La France va balayer tranquillement l'Argentine, Dugarry l'annonce

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Pour son arrivée dans les matchs à élimination directe, ce qui n’est pas forcément le cas de tous les favoris, l’équipe de France aura face à elle un adversaire de prestige.

C’est en effet l’Argentine de Lionel Messi qui se présente ce samedi, pour un choc sur le papier. Car dans les faits, les deux équipes ont connu une phase de poule délicate. Dans un groupe faible, les Bleus ont peiné à développer du jeu, et Didier Deschamps n’a clairement pas trouvé un 11 de départ indiscutable. De son côté, l’Argentine a frôlé la catastrophe en raison d’un jeu individualisé à l’extrême et de faillites défensives diverses. Les consultants, souvent très inquiets pour la suite de la compétition de l’équipe de France, peuvent toutefois aller se rhabiller. Christophe Dugarry ne croit pas en un réveil de l’Argentine, et voit les Bleus passer sans trop souffrir.

« Malgré tout ce qu’on voit depuis le début, avec seulement deux centres réussis en trois matchs et trois buts marqués, j’y crois encore. Je ne suis pas inquiet. Je pense qu’on va battre l’Argentine avec au moins deux buts d’écart, 2-0 ou 3-0. Les Argentins sont encore plus mauvais que nous. J’ai trouvé que des équipes comme le Panama ou l’Arabie saoudite étaient mieux organisées que l’Argentine. L’Argentine joue n’importe comment. Beaucoup misent sur une réaction de l’Argentine, mais on peut aussi miser sur une réaction de la France. Nous aussi on va finir par se réveiller », a promis le consultant de RMC, qui fait comme souvent dans l’exagération, même s’il a le mérite d’avoir un avis particulièrement tranché avant le match de samedi.