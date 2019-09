EdF : La France joue bien, Daniel Riolo n'en revient pas

Dans : Equipe de France.

La nette victoire de l'équipe de France, samedi contre l'Albanie, a mis provisoirement un terme au débat sur le style de jeu des Bleus, certains étant très critiques, y compris avec la victoire lors du Mondial 2018, sur la manière d'évoluer des Tricolores version Didier Deschamps. Et Daniel Riolo n'avait pas masqué que compte tenu de l'effectif mis à sa disposition, le sélectionneur national ne faisait pas des choix lumineux sur le plan de la manière, même s'il n'y avait rien à dire sur le résultat.

Mais cette fois, Daniel Riolo avoue avoir apprécié le style des Bleus, et encore plus le discours de Didier Deschamps. « J’étais agréablement étonné à la conférence de presse d’après France-Albanie d’entendre Didier Deschamps parler du nombre de passes. D’habitude, il en a rien à cirer, puisque peu importe comment on joue, l’important, c’est de gagner. Mais avoir bien joué, c’est marrant, ça les a mis tous en joie. L’important, c’est qu’il ait trouvé ça bien. Donc, finalement, c'est agréable de bien jouer. Le voir mettre en avant ce genre d’arguments, le voir se réjouir du style de l’équipe, voir certains joueurs contents de ça. Alors c’est bien quand on joue bien. On a le droit de réclamer du beau jeu au-delà de la victoire, tant mieux, on est content. Evidemment, tu gagnes comme tu as envie de gagner. Sauf que quand tu joues bien, tu as toujours ça à mettre en avant. Il vaut mieux tendre vers ça et bosser dans cette direction », a confié le journaliste de RMC.