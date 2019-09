EdF : La France c'est la fête offensive, MacHardy exulte !

Dans : Equipe de France.

Face à une équipe d'Albanie qui espérait tenir tête aux Bleus ce samedi soir au Stade de France, les Champions du monde ont montré de très belles choses alors que plusieurs cadres étaient absents, notamment sur le plan offensif. Pour Jonatan MacHardy, ce que l'on a vu de l'équipe de France est la preuve que Didier Deschamps a l'effectif qu'il faut pour proposer du spectacle. Et le consultant de RMC de s'enflammer.

« Auparavant, c’était rare de voir ce genre de prestation de l’équipe de France même face à des adversaires de moindre calibre. Ce qui est intéressant aussi, c’est qu’on voit qu’on a un très large réservoir offensif. Quand on voit Coman, qui n’est pas allé à la Coupe du Monde parce qu’il était blessé, quand tu vois l’entrée d’Ikoné même si j’étais sceptique, quand tu vois la magnifique déviation de Fekir, tu as du matos. Et il manquait Mbappé, Martial, Pogba, Kanté (...) J’ai l’impression que Deschamps a construit un groupe avec une solidité défensive royale et à partir de là la progression logique de cette équipe c’est naturellement de mettre des choses plus poussées sur le plan offensif », a expliqué Jonatan MacHardy au moment d'analyser cette rencontre remportée facilément par l'équipe de France.