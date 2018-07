EdF : La France a réussi sa Coupe du monde, Ménès demande un bonus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Sorti à la première position de sa poule, l’équipe de France a ensuite sorti un gros match pour éliminer l’Argentine, puis une partition très solide pour venir à bout de l’Uruguay. Un parcours sans faute qui offre une place dans le dernier carré aux Bleus. De quoi satisfaire Pierre Ménès, souvent critique à l’égard des Tricolores et de Didier Deschamps, mais qui reconnaît sans mal que les objectifs sont atteints. Reste désormais à viser encore plus haut dans des demi-finales où tout semble possible.