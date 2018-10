EdF : La France à Guingamp, Marseille l’a mauvaise

Dans : Equipe de France, OM, EAG.

L’entrainement de ce mercredi, veille de match face à l’Islande, l’a démontré, le succès populaire des Bleus est extraordinaire en province, et notamment dans une terre de football comme peut l’être la Bretagne.

Résultat, il était plus de 16.000 à assister à la simple séance de préparation du match et le Roudourou sera bien évidemment plein à craquer pour la rencontre amicale contre l’Islande. Il faut dire que loin de Paris, les Bleus cartonnent toujours, même si les choix de la fédération peuvent faire des jaloux. C’est le cas à Marseille, où on regrette clairement que l’équipe de France, en dehors de l’Euro qui était géré par l’UEFA, n’ait pas joué au Vélodrome depuis novembre 2014 et une rencontre face à la Suède. Quatre ans sans être désigné par la FFF, cela fait long pour le directeur général d’Arema, qui gère toujours le Vélodrome à l’heure actuelle.

« On rêverait que les Bleus viennent chaque année au Vélodrome. Je pense qu’on va les avoir d’ici quelques mois. Le Graët a dit qu’il reviendrait bientôt à Marseille et il tient ses promesses. On lui écrit très régulièrement en lui disant qu’on serait heureux d’accueillir de nouveau l’équipe de France. On l’a demandée en 2014 pour la réouverture du stade après les travaux; on a obtenu France-Suède. On avait également fait une requête pour les 80 ans du Vélodrome, en 2017 », explique ainsi Martin D’Argenlieu dans les colonnes de la Provence. Les Marseillais aussi, veulent voir les champions du monde en tournée, même si ce n’est pour l’instant pas prévu. Au grand dam d’Arema et du Vélodrome, pour qui chaque venue de l’équipe de France représente une belle manne financière.