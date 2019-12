EdF : La FFF officialise la prolongation de Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Comme annoncé plus tôt dans la journée sur notre site, Didier Deschamps a prolongé ce mardi son contrat jusqu’en 2022 avec la Fédération française de football.

Une information confirmée il y a quelques minutes par le site officiel de la FFF. « Ce mardi 10 décembre, Didier Deschamps a prolongé son contrat de deux ans avec la FFF. Il s'agit de sa troisième prolongation avec la Fédération après 2015 et 2017 » indique la fédération, avant de poursuivre. « Nommé sélectionneur en juillet 2012, il cumule les records à la tête des Bleus : cent matches dirigés, pour soixante-cinq victoires, dix-huit nuls et dix-sept défaites. Le 15 juillet 2018, il est également devenu l'un des trois seuls hommes à avoir remporté la Coupe du monde comme joueur et comme sélectionneur. Cette année-là, il a également été désigné meilleur entraîneur de l'année par la FIFA. Guy Stéphan (entraîneur adjoint) et Franck Raviot (entraîneur des gardiens de but) prolongent également leurs contrats avec la Fédération et accompagneront Didier Deschamps jusqu'en 2022 ». Voilà une nouvelle qui va permettre au sélectionneur des Bleus de travailler dans une sérénité absolue avant l’Euro 2020 puis la Coupe du monde 2022.