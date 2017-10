EdF : La concurrence ? Le soldat Sissoko n'a peur de personne

Dans : Equipe de France.

De retour en forme avec Tottenham, Moussa Sissoko a été convoqué par Didier Deschamps pour les matchs face à la Bulgarie et la Biélorussie.

Une évidence pour le sélectionneur des Bleus, qui a toujours assumé qu’il appréciait particulièrement les qualités de l’ancien milieu de terrain de Toulouse, souvent critiqué par les supporters de l’Equipe de France. Régulièrement utilisé à un poste de milieu droit par l’ancien coach de l’OM, Moussa Sissoko est conscient que la concurrence est féroce avec Lemar, Mbappé ou encore Thauvin et Payet. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, le joueur aux 52 sélections (2 buts) explique qu’il n’a pas peur d’une concurrence qui sera de tout de façon bénéfique aux Bleus.

« Oui, il y a beaucoup de concurrence. Ça a toujours été le cas. Tant mieux pour l’équipe de France, tant mieux pour notre pays. Ça prouve que c’est un pays avec des joueurs de qualité. Moi, je ne regarde pas forcément ce que font les autres à côté. Je me concentre sur mon propre parcours et c’est le plus important. SI je fais de bonnes performances et que j’ai régulièrement du temps de jeu, je pense que tout ira bien. Je n’ai pas besoin de regarder ce qu’il se passe autour » a-t-il lancé avant de répondre à ses détracteurs. « Aujourd’hui, j’ai 52 sélections en équipe de France. Je pense que depuis le début j’ai toujours été un joueur qui a fait le devoir sur le terrain. Peut-être que certains ont contesté mes sélections. Je ne me suis pas focalisé sur ça ». Le message est envoyé de la part d’un Moussa Sissoko qui n’a pas fini de faire débat puisqu’il pourrait débuter à Sofia, Didier Deschamps hésitant toujours avec Kylian Mbappé…