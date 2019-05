EdF : L'injustice Lacazette, cet entraîneur tente de raisonner Deschamps

Dans : Equipe de France.

Programmée le mardi 21 mai, l’annonce de la prochaine liste de Didier Deschamps est déjà très attendue.

Comme toujours, de nombreux observateurs espèrent du changement dans les choix du sélectionneur de l’équipe de France. On pense notamment à l’attaquant Alexandre Lacazette, en grande forme avec Arsenal et encensé par la presse anglaise, mais surtout par les supporters qui l’ont élu meilleur Gunner de la saison. Même son ancien entraîneur à Lyon Claude Puel est sous le charme, lui qui estime que l’avant-centre, parmi les « meilleurs attaquants au monde », peut toujours s’imposer chez les Bleus.

« Avec son registre désormais complet de super-attaquant, je pense que oui, a commenté le technicien dans L’Equipe. Après, tout dépend bien sûr des choix du sélectionneur, Didier Deschamps. Alex est un garçon qui a besoin d'être mis en confiance. Malgré la grande richesse de la France dans ce secteur, s'il sent cette confiance, il peut apporter beaucoup. Il a la densité physique, la force mentale et cela reste un buteur racé, capable de faire la différence sur un geste. Il a toujours eu du caractère, mais il a su l'affirmer dans le bon sens pour optimiser ses qualités et être performant au plus haut niveau. » Suffisant pour regagner les faveurs du coach des Bleus ?