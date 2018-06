EdF : L'étonnante sortie de Lloris sur le cas Benzema

Dans : Equipe de France.

Vainqueur de sa quatrième Ligue des Champions cette saison, Karim Benzema a relancé le débat autour de sa mise à l’écart en équipe de France.

D’un côté, certains estiment que le numéro 9 du Real Madrid reste le meilleur attaquant tricolore et que l’équipe de France ne peut pas s’en passer. De l’autre, ses détracteurs continuent de penser que l’ancien Lyonnais n’a pas sa place en raison de son comportement et de ses performances en sélection. Alors afin de calmer tout le monde, le président de la FFF Noël Le Graët a rappelé que Benzema était bien « de l’histoire ancienne » et qu’il ne rejouerait plus jamais en Bleu. Mais il faut croire que les coéquipiers d’Hugo Lloris ne sont pas tous d’accord.

« Je ne sais pas ce que Le Graët a dit, mais je ne le pense pas, a réagi le gardien et capitaine français interrogé par Marca. Karim est un joueur énorme et il faut valoriser sa carrière au Real Madrid. C'est fantastique, il connaît la pression, il a le sens des responsabilités. Aujourd'hui la situation est ce qu'elle est et malheureusement il n'est pas là, mais c'est une décision qui appartient au sélectionneur, mais je ne crois pas que ce soit sa fin avec la France. » Comme quoi, Lloris n’est pas aussi timide que certains le disent...