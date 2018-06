EdF : L'Équipe et TF1 protègent Deschamps, Pascal Praud accuse

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Questionné sur la relation qu'entretient Didier Deschamps avec les médias français pendant cette Coupe du Monde 2018, Pascal Praud n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat.

Grâce à ses deux premières victoires contre l'Australie (2-1) puis face au Pérou (1-0) dans le Groupe C du Mondial russe, l'équipe de France est d'ores et déjà assurée de jouer les huitièmes de finale. Une belle performance au niveau des résultats... mais sans la manière qui devrait en découler avec une équipe si talentueuse. Depuis le début de la préparation, le jeu des Bleus est clairement décevant. Autant dire que Didier Deschamps ne fait pas forcément l'unanimité au sein du public tricolore. Et pourtant, le sélectionneur est quelque peu épargné par les médias. Ce qui n'étonne pas trop Pascal Praud...

« Didier Deschamps est protégé par les médias. Protégé par le journal L'Équipe qui a une influence importante. Protégé par TF1 qui retransmet les matchs et qui donne une vision très optimiste... J'entends cela. Il y a une forme d'empathie avec l'équipe de France, et c'est normal », a lancé, sur RTL, le journaliste, qui estime donc que la France va continuer de décevoir en terme de style de jeu durant cette Coupe du Monde sans que Didier Deschamps ne soit remis en cause.