EdF : Kimpembe est grillé, il va devoir arrêter ça

Dans : Equipe de France, PSG.

Au terme d’un match très décevant en ce qui concerne le contenu, l’équipe de France s’en est sortie presque miraculeusement avec un match nul 2-2 face à l’Islande, ce jeudi à Guingamp.

A tous les niveaux, les Tricolores n’ont pas répondu aux attentes du public et des observateurs. En défense, c’est Presnel Kimpembe qui a pris l’eau, avec deux fautes sur les deux buts adverses. Et notamment sur le premier, où il fait une protection de balle inutile près du poteau de corner en voulant jouer uniquement sur l’impact physique, ce qui lui a fait perdre le ballon, tout en ayant cherché vainement à obtenir une faute. Et si cela a cette fois-ci coûté directement un but, ce n’est pas la première fois que le Parisien se fait avoir à ce petit jeu dangereux. Résultat, au moment de lui délivrer la note de 3/10, le journal L’Equipe le sermonne sur ce défaut qui va devoir être gommé.

« Une soirée presque cauchemardesque. Mais pourquoi, en dépit de ce léger coup, s'arrête-t-il sur l'action du premier but islandais (30e) ? Ses adversaires ont compris le systématisme de sa protection de balle et cela débouche sur ces erreurs grossières. C'est encore lui qui est battu dans les airs par Sigurdsson (arrêt de Lloris 38e). Puis par Arnason sur le deuxième but (58e). Une deuxième titularisation en Bleus qui confirme une période actuelle délicate », a livré le quotidien sportif à propos d’un joueur moins impérial dernièrement, et qui sera en plus suspendu pour les prochains matchs après son rouge récolté face à Lyon.