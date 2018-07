EdF : « Je veux faire encore mieux », Mbappé est un extraterrestre

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Kylian Mbappé, attaquant de l'équipe de France, après le sacre des Bleus en finale de la Coupe du Monde 2018 face à la Croatie (4-2) : « Je suis très content. J'avais affiché mes ambitions collectives au début du Mondial. La route a été longue, mais cela valait le coup. On est fier de rendre les Français heureux. On avait ce rôle-là, ils oublient tous leurs problèmes. On joue pour ce genre de choses. Je ne veux pas simplement être de passage dans le foot : être champion du monde, c'est un message. Je veux faire encore mieux, mais champion du monde, c'est déjà bien. Mon but nous permet de prendre le large. On va fêter ça, on a travaillé toute la saison, et maintenant c'est le moment de fêter cela tout l'été », a-t-il déclaré pour TF1.