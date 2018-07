EdF : Ils ont annoncé le fiasco des Bleus, Le Graët rêve de les faire virer

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Président de la FFF, Noël Le Graët a forcément la banane après le titre mondial de l’équipe de France. Malgré son double discours dans l’affaire Karim Benzema, le dirigeant a toujours soutenu Didier Deschamps contre vents et marées, affirmant que « DD » avait le savoir-faire pour guider les Bleus au sommet. Cela s’est confirmé en Russie, et le Breton en a profité pour régler quelques comptes sans aucune pitié. Dans un entretien à L’Equipe, l’ancien président de la Ligue a prévenu qu’il n’oublierait pas les critiques incessantes des consultants dans les médias sur le jeu et l’état d’esprit des Bleus, et les capacités de Didier Deschamps.

« Après, si l’équipe de France a mal joué, j’aimerais bien que les « spécialistes » viennent me montrer comment on aurait pu mieux faire. Je comprends parfaitement que certains doivent vivre… Chacun son boulot. Ils ont souvent été reclassés parce qu’ils ne savent pas faire autre chose. Qu’ils gagnent leur vie comme ça, tant mieux pour leurs familles. On est dans une société qui veut davantage des conflits que des choses qui avancent normalement. Je ne sais pas si ce genre d’émissions continuera. Il faudra peut-être aussi changer les hommes. Dans le foot, quand on ne gagne pas, on les change. Ceux qui se sont trompés resteraient à leur place ? Je préférerais qu’un patron de chaîne change certains hommes en se disant : “Mon équipe n’est pas bonne.” Sinon, c’est qu’il est faible », a balancé Noël Le Graët, pour qui il serait temps que les « spécialistes » qui ont annoncé un véritable fiasco tricolore en Russie claquent la porte.