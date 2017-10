EdF : Hugo Lloris accusé d'être « un peu trop nerveux »

Dans : Equipe de France.

Depuis sa grosse bévue en Suède, Hugo Lloris n'a plus encaissé le moindre but lors des qualifications pour le Mondial, et cela a encore été le cas samedi soir en Bulgarie. Mais le gardien de but de l'équipe de France et de Tottenham n'a pas semblé être très serein sur la pelouse détrempée de Sofia et cela n'a pas échappé à Jean-François Domergue qui s'est étonné de la prestation du capitaine des Bleus.

« Lloris a commis une erreur, même s'il s'est finalement bien rattrapé en détournant le ballon du bout des doigts. Maintenant, je l'ai trouvé un peu nerveux sur ce match, assez fébrile même. Sur toutes les frappes qui passaient à côté du but, il accompagnait le ballon comme s'il doutait. Est-ce le cas ? Je ne sais pas, je ne suis pas gardien. C'est juste une impression », explique, dans L'Equipe, le champion d’Europe 1984 non sans justesse. Reste que Lloris est très clairement le numéro 1 dans l'esprit de Didier Deschamps et que cela ne changera pas dans les mois qui viennent.