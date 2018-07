EdF : Hernandez prend confiance et ridiculise le pauvre Messi

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Après sa victoire contre l’Uruguay (2-0) vendredi en quarts de finale, l’équipe de France sera opposée à un adversaire au profil différent.

La Belgique, qui a sorti le Brésil (2-1), possède beaucoup plus d’atouts offensifs par rapport à la Celeste. On pense notamment au meneur de jeu Kevin de Bruyne, capable de trouver ses coéquipiers les yeux fermés, ou à l’ailier Eden Hazard dont les qualités de percussion font toujours autant de dégâts. Les Brésiliens en savent quelque chose, eux qui n’ont pas su arrêter les percées du capitaine belge. Alors comment les Bleus comptent-ils neutraliser l’ancien Lillois ?

Pour Lucas Hernandez, ce n’est pas un problème étant donné que l’EdF a déjà muselé Lionel Messi la semaine dernière. « Il va falloir être concentré. On a déjà éliminé le meilleur joueur au monde en huitièmes contre l'Argentine. Il n'a pas touché le ballon, a osé le latéral gauche, qui a amusé les journalistes en conférence de presse. Quoi ? C'est la vérité. Je pense qu'on a les joueurs pour l'éliminer aussi. On va tout faire pour qu'il touche le moins de ballons possible. » Cela promet de belles retrouvailles entre le défenseur de l'Atlético Madrid et la star du FC Barcelone...