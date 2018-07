EdF : Henry dans le staff des Bleus, Giroud aurait kiffé

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Mardi soir, les Bleus retrouveront une vielle connaissance. En effet, Didier Deschamps croisera de nouveau la route de Thierry Henry, adjoint de Roberto Martinez au sein de la sélection belge. Présent en conférence de presse, Olivier Giroud a avoué qu’il aurait adoré recevoir les précieux conseils de l’ancien attaquant de l’Equipe de France. Pas jaloux, mais un peu quand même…

« Je vous avoue que cela fait bizarre de l’avoir contre nous. Il a la chance d’être au sein d’une équipe qui a une très belle génération, il est là pour apprendre, pour progresser dans sa volonté de devenir coach. Thierry Henry c’est une légende vivante du football français, c’est le meilleur buteur. Il y a beaucoup de respect pour ce qu’il a fait mais on n’y pense pas trop. Il apprend au quotidien. J’aurais préféré qu’il soit avec nous et qu’il me conseille moi, bien sûr, mais il faut pas être jaloux, il n’y a rien de choquant là-dedans » a confié l’attaquant de Chelsea. Espérons que mardi, les attaquants belges, coachés par Thierry Henry, ne fassent pas trop de dégâts à la défense française.