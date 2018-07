EdF : Mbappé, le mix entre Henry et Ronaldo, c'est Hazard qui le dit

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, PSG.

Ce mardi soir, Kylian Mbappé sera assurément l’arme offensive n°1 de l’Equipe de France contre la Belgique.

Et du côté de l’adversaire des Bleus pour cette demi-finale, on est bien conscient de la menace que représente l’attaquant du Paris Saint-Germain. Dans les colonnes de l’hebdomadaire belge Sport/Foot, Eden Hazard a carrément comparé l’ancien buteur monégasque à « un mélange entre Thierry Henry et Ronaldo le Brésilien ». Le compliment ultime pour le natif de Bondy, qui a crevé l’écran contre l’Uruguay mais surtout contre l’Argentine.

« Pour moi, c'est vraiment un mélange de Thierry Henry et de Ronaldo, 'O Fenomeno'. Et il ne faut pas oublier, il a 19 ans le gars. En tant qu'admirateur du foot, tu ne peux qu'apprécier… » a lâché la star de Chelsea, qui sait que son équipe devra neutraliser la menace Mbappé pour s’imposer mardi soir à Saint-Pétersbourg. Et pour cause, si l’attaquant parisien est dans la même forme que face à l’Argentine, alors les Bleus auront de grandes chances de triompher face aux Diables Rouges…