EdF : Guy Roux critique les Bleus et dézingue Griezmann !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Mardi, les Bleus de Didier Deschamps affronteront une Belgique particulièrement brillante en quart de finale face au Brésil.

Avant ce choc, il est extrêmement difficile de définir quelle équipe est la mieux armée à l'aube de cette rencontre. Cela ne fait pourtant aucun doute, selon Guy Roux. Sur les ondes d’Europe 1, l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre l’a affirmé : la Belgique est le grand favori de cette première demi-finale de la Coupe du monde. Et le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe en a profité pour égratigner la star des Bleus, Antoine Griezmann.

« Qui est favori ? Les Belges, bien sûr ! Ils ont deux joueurs exceptionnels et nous on n’en a pas… On n'en a même pas un ! Kylian Mbappé est au niveau d'Eden Hazard il y a cinq ans. C’est-à-dire excellent, mais moins bon qu’aujourd’hui. Quand on compare Hazard à nos joueurs offensifs, il n’y en a pas un qui sait dribbler comme lui. Griezmann, j’attends encore ses premiers dribbles dans cette Coupe du monde » a lâché un Guy Roux particulièrement critique à l’égard d’une Equipe de France pourtant en net progrès depuis le match contre l’Argentine. Cela n’a visiblement pas convaincu l’ancien coach de l’AJA…