EdF : Griezmann donne un conseil de serial buteur à Mbappé

Âgé de seulement 19 ans, Kylian Mbappé totalise déjà 17 sélections en Equipe de France pour un total honorable de 4 buts, dont un en Coupe du monde. Néanmoins, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est pas encore « assez tueur » selon Antoine Griezmann, son partenaire sur le front de l’attaque des Bleus.

« Non, je ne suis pas impressionné parce que je le vois tous les jours. Mais c’est vrai qu’il est jeune, ce qu’il fait à son âge, c’est vraiment très fort. C’est à nous de l’aider à rester sur le bon chemin, de l’aider à apprendre deux-trois trucs pour qu’il progresse. Sur quels aspects ? Sur le terrain, dans ses appels et à la finition parce qu’il n’est pas encore assez tueur à mon goût. S’il devient un peu plus tueur devant le but, ça va être quelque chose de très grand » a confié l’attaquant de l’Atlético Madrid sur le plateau de Téléfoot. Espérons que ce conseil permette à Mbappé de faire briller les Bleus en Russie…